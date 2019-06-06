Красивый хет-трик Роналду в видеообзоре матча Португалия – Швейцария – 3:1

Португалия победила Швейцарию и вышла в финал Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Швейцария (3:1).
В первом тайме Криштиану Роналду красивым ударом со штрафного открыл счет в матче, но во второй половине встречи швейцарцы восстановили паритет. В конце поединка нападающий Ювентуса отличился еще двумя красивыми голами в воротах соперников, таким образом оформив хет-трик.
Роналду забил за Португалию впервые за год – шикарный удар со штрафного
В итоге – победа португальцев со счетом 3:1. Таким образом, сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций. Второй определится 6 июня в поединке между Нидерландами и Англией.
Португалия благодаря хет-трику Роналду победила Швейцарию, став первым финалистом Лиги наций
Первый тайм:
Второй тайм: