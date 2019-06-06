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Красивый хет-трик Роналду в видеообзоре матча Португалия – Швейцария – 3:1

00:40 115 Читати українською
Красивый хет-трик Роналду в видеообзоре матча Португалия – Швейцария – 3:1
Португалия – Швейцария

Португалия победила Швейцарию и вышла в финал Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча Португалия – Швейцария (3:1).

25’ Криштиану Роналду
88’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Рикардо Родригес 57’
25’ Криштиану Роналду
57’ Рикардо Родригес
88’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду

В первом тайме Криштиану Роналду красивым ударом со штрафного открыл счет в матче, но во второй половине встречи швейцарцы восстановили паритет. В конце поединка нападающий Ювентуса отличился еще двумя красивыми голами в воротах соперников, таким образом оформив хет-трик.

Роналду забил за Португалию впервые за год – шикарный удар со штрафного

В итоге – победа португальцев со счетом 3:1. Таким образом, сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций. Второй определится 6 июня в поединке между Нидерландами и Англией.

Португалия благодаря хет-трику Роналду победила Швейцарию, став первым финалистом Лиги наций

Первый тайм:

Второй тайм:

blog_ava
Португалия – Швейцария: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги наций – как это было
5 июня
1155
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