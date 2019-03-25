Нидерланды – Германия: Куман назвал виновного в поражении своей команды

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение от сборной Германии.

"Я чувствовал, что они могут забить примерно с 85-ой минуты. У нас были обсуждения на скамье о том, что делать.

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Надо ли было выпустить Аке вместо атакующего игрока? Возможно, это была лучшая идея.

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Мы совершили камбэк, и скорее всего сделали бы счет 3:2, чем они – 2:3, до последних минут. У меня появилось ощущение: "Пожалуйста, ребята, сохраните хотя бы один пункт, ведь мы можем пропустить". И это произошло в конце концов", – сказал на пресс-конференции Куман, передает Goal.com.

Напомним, что сборная Нидерландов на последних минутах уступила сборной Германии (2:3).