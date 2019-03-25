toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЕВРО-2020 ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАИНА НИДЕРЛАНДЫ - ГЕРМАНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Нидерланды – Германия: Куман назвал виновного в поражении своей команды

09:27 332 Читати українською
Нидерланды – Германия: Куман назвал виновного в поражении своей команды
Рональд Куман / Reuters

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал поражение от сборной Германии.

48’ Маттейс Де Лигт
63’ Мемфис Депай
 
Лерой Сане 15’
Серж Гнабри 34’
Нико Шульц 90’

"Я чувствовал, что они могут забить примерно с 85-ой минуты. У нас были обсуждения на скамье о том, что делать.

Евро-2020: Германия – Нидерланды: тяжёлая победа Бундестим, привозы самой дорогой обороны и классная атака "оранье"

Надо ли было выпустить Аке вместо атакующего игрока? Возможно, это была лучшая идея.

Нидерланды – Германия – 2:3 – видео голов и обзор матча

Мы совершили камбэк, и скорее всего сделали бы счет 3:2, чем они – 2:3, до последних минут. У меня появилось ощущение: "Пожалуйста, ребята, сохраните хотя бы один пункт, ведь мы можем пропустить". И это произошло в конце концов", – сказал на пресс-конференции Куман, передает Goal.com.

Напомним, что сборная Нидерландов на последних минутах уступила сборной Германии (2:3).

Теги
Евро-2020 Нидерланды Нидерланды Германия Германия Нидерланды - Германия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
31
мин
Люксембург
21:45
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук