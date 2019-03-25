Нідерланди – Німеччина: Куман назвав винного у поразці своєї команди

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував поразку від збірної Німеччини.

"Я відчував, що вони можуть забити приблизно з 85-ої хвилини. Ми мали обговорення на лаві про те, що робити.

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Чи треба було зняти Аке і замінити його на атакувального гравця? Можливо, це буде краща ідея.

Нідерланди – Німеччина – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Ми здійснили камбек, і скоріш за все ми зробили б рахунок 3:2, аніж вони – 2:3, аж до останніх хвилин. У мене з'явилося відчуття: "Будь ласка, хлопці, збережіть бодай один пункт, адже ми можемо пропустити". І це сталося зрештою", – сказав на прес-конференції Куман, передає Goal.com.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів на останніх хвилинах поступилась збірній Німеччини (2:3).