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Нідерланди – Німеччина: Куман назвав винного у поразці своєї команди

09:27 1121 Читать на русском
Нідерланди – Німеччина: Куман назвав винного у поразці своєї команди
Рональд Куман / Reuters

Головний тренер збірної Нідерландів Рональд Куман прокоментував поразку від збірної Німеччини.

48’ Маттейс Де Лігт
63’ Мемфіс Депай
 
Лерой Сане 15’
Серж Гнабрі 34’
Ніко Шульц 90’

"Я відчував, що вони можуть забити приблизно з 85-ої хвилини. Ми мали обговорення на лаві про те, що робити.

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Чи треба було зняти Аке і замінити його на атакувального гравця? Можливо, це буде краща ідея.

Нідерланди – Німеччина – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Ми здійснили камбек, і скоріш за все ми зробили б рахунок 3:2, аніж вони – 2:3, аж до останніх хвилин. У мене з'явилося відчуття: "Будь ласка, хлопці, збережіть бодай один пункт, адже ми можемо пропустити". І це сталося зрештою", – сказав на прес-конференції Куман, передає Goal.com.

Нагадаємо, що збірна Нідерландів на останніх хвилинах поступилась збірній Німеччини (2:3).

Теги
Євро-2020 Нідерланди Нідерланди Німеччина Німеччина Нідерланди - Німеччина
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