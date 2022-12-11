"Придурок, вали отсюда": Месси сорвало крышу, месть ван Галу спустя 8 лет – все о лучшем матче ЧМ-2022
20:58 - Читати українською
Футбол 24 обсудил едва ли не лучший матч катарского Мундиаля 2022 года. Шоу на поле и вне его устроили Нидерланды и Аргентина.
осн. час ( 2 : 2 )
пен. ( 3 : 4 )
завершено
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
Науэль Молина 35’
Лионель Месси 73’
35’ Науэль Молина
73’ Лионель Месси
83’ Ваут Вегхорст
90+11’ Ваут Вегхорст
"Альбиселесте" оказались сильнее в серии послематчевых пенальти и пробрались в полуфинал. После матча одним из героев стал Лионель Месси, совершенно не сдерживавший эмоций. Капитан подбежал к скамье запасных нидерландцев и потролил Луи ван Гала. А в послематчевом флеш-интервью обвинил 71-летнего тренера в низкокачественном футболе. Обо всем самом интересном рассказывает Футбол 24.
Аргентина выиграла путевку в полуфинал ЧМ-2022, одолев Нидерланды – безумная драма, рекорды Месси и джокера ван Гала
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter