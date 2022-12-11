Футбол 24 обсудил едва ли не лучший матч катарского Мундиаля 2022 года. Шоу на поле и вне его устроили Нидерланды и Аргентина.

"Альбиселесте" оказались сильнее в серии послематчевых пенальти и пробрались в полуфинал. После матча одним из героев стал Лионель Месси, совершенно не сдерживавший эмоций. Капитан подбежал к скамье запасных нидерландцев и потролил Луи ван Гала. А в послематчевом флеш-интервью обвинил 71-летнего тренера в низкокачественном футболе. Обо всем самом интересном рассказывает Футбол 24.