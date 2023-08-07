Ничья для победы Украины – матч Шевченко/Зинченко, о котором написали все мировые СМИ
14:54 - Читати українською
В Лондоне на домашнем стадионе Челси состоялся благотворительный поединок Game4Ukraine в поддержку Украины.
Товарищеская игра между командами Андрея Шевченко и Александра Зинченко подарила зрителям шоу мирового масштаба. Однако, встреча несла в себе очень важный месседж – напомнить всем, что война в Украине продолжается.
Мощный перформанс, собравший на футбольном поле колоссальное количество звезд, завершился боевой ничьей 2:2. О воссоединении Реброва и Шевченко, противостоянии Срны и Мудрика, шедевре Зеедорфа и не только смотрите в нашем новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".
Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил
Источник: Футбол 24
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