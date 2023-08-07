Товариська гра між командами Андрія Шевченка і Олександра Зінченка подарувала глядачам шоу світового масштабу. Однак, зустріч несла у собі дуже важливий меседж – нагадати всім, що війна в Україні триває.

Потужний перформанс, який зібрав на футбольному полі колосальну кількість зірок, завершився бойовою нічиєю 2:2. Про возз'єднання Реброва та Шевченка, протистояння Срни та Мудрика, шедевр Зеєєдорфа і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Команди Зінченка і Шевченка розійшлися миром у благодійному матчі для України – шедевр Зеєдорфа, Срна також забив