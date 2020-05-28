"Ничего не ели, пропускали тренировки, падали": Максимов рассказал о ситуации с легионерами Ворсклы

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал подготовку команды к рестарту УПЛ.

"Луизао сейчас травмирован. Хорваты позже приехали, только пять или шесть дней тренируются.

Шахтер – Динамо: судейские назначения на Классическое и другие матчи 24 тура УПЛ

У "рамаданцев" были проблемы, они на Рамадане "сидели". Ничего не ели, тренировки пропускали, падали – Папу (Ндиайе Пап Альюне – прим.), Ибрахим Кане, Наджееб Якубу", – сказал Максимов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Ворскла после 23 туров набрала 21 очко и занимает десятую строчку УПЛ. Уже через несколько дней, 31 мая, полтавчане будут принимать на своем поле Львов. Начало матча в 14:00.

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?