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"Ничего не ели, пропускали тренировки, падали": Максимов рассказал о ситуации с легионерами Ворсклы

18:45 100 Читати українською
"Ничего не ели, пропускали тренировки, падали": Максимов рассказал о ситуации с легионерами Ворсклы
Ворскла / ФК Ворскла

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал подготовку команды к рестарту УПЛ.

"Луизао сейчас травмирован. Хорваты позже приехали, только пять или шесть дней тренируются.

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У "рамаданцев" были проблемы, они на Рамадане "сидели". Ничего не ели, тренировки пропускали, падали – Папу (Ндиайе Пап Альюне – прим.), Ибрахим Кане, Наджееб Якубу", – сказал Максимов в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Ворскла после 23 туров набрала 21 очко и занимает десятую строчку УПЛ. Уже через несколько дней, 31 мая, полтавчане будут принимать на своем поле Львов. Начало матча в 14:00.

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Ворскла Ворскла Юрий Максимов Юрий Максимов Наджееб Якубу Наджееб Якубу Ибрахим Кане Ибрахим Кане Луизао Луизао Ндиайе Пап Альюн Ндиайе Пап Альюн
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