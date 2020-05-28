"Нічого не їли, пропускали тренування, падали": Максимов розповів про ситуацію з легіонерами Ворскли

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував підготовку команди до рестарту УПЛ.

"Луїзао зараз травмований. Хорвати пізніше приїхали, лише п'ять чи шість днів тренуються.

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У "рамаданців" були проблеми, вони на Рамадані "сиділи". Нічого не їли, тренування пропускали, падали – Папу (Ндіайє Пап Альюн – прим.), Ібрахім Кане, Наджееб Якубу", – сказав Максимов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Ворскла після 23 турів набрала 21 очко і посідає десяту сходинку УПЛ. Вже за кілька днів, 31 травня, полтавці прийматимуть на своєму полі Львів. Початок матчу о 14:00.

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