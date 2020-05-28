toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ДИНАМО КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

"Нічого не їли, пропускали тренування, падали": Максимов розповів про ситуацію з легіонерами Ворскли

18:41 342 Читать на русском
"Нічого не їли, пропускали тренування, падали": Максимов розповів про ситуацію з легіонерами Ворскли
Ворскла / ФК Ворскла

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов прокоментував підготовку команди до рестарту УПЛ.

"Луїзао зараз травмований. Хорвати пізніше приїхали, лише п'ять чи шість днів тренуються.

Шахтар – Динамо: суддівські призначення на Класичне й інші матчі 24 туру УПЛ

У "рамаданців" були проблеми, вони на Рамадані "сиділи". Нічого не їли, тренування пропускали, падали – Папу (Ндіайє Пап Альюн – прим.), Ібрахім Кане, Наджееб Якубу", – сказав Максимов у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Ворскла після 23 турів набрала 21 очко і посідає десяту сходинку УПЛ. Вже за кілька днів, 31 травня, полтавці прийматимуть на своєму полі Львів. Початок матчу о 14:00.

Follow me! Соцмережі клубів УПЛ: хто – абсолютний №1, а хто – аутсайдер?

blog_ava
"Карпати очікують непрості реформи": Смалійчук зробив першу заяву в статусі власника львівського клубу
09:14
3420
Теги
Ворскла Ворскла Юрій Максимов Юрій Максимов Наджееб Якубу Наджееб Якубу Ібрахім Кане Ібрахім Кане Луїзао Луїзао Ндіайє Пап Альюн Ндіайє Пап Альюн
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
20
год
:
58
хв
Герта
16:30
Аугсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук