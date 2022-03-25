Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не теряет концентрации после победы над Турцией (3:1) в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Роналду в матче с турками / Фото с Twitter

"Сделан первый шаг к нашей великой цели – чемпионату мира 2022 года. Ничего еще не выиграно, ничего не достигнуто.

Триумф Роналду и Ко в видеообзоре матча Португалия – Турция – 3:1

Мы должны продолжать работать серьезно и целеустремленно, уважая соперника, но всегда нужно верить в свои силы. Вперед, Португалия! Цель – Катар", – написал Роналду в Twitter.

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