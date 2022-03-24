Сборная Португалии провалилась в решающем матче в своей квалификационной группе, проиграв Сербии прямую путёвку на Мундиаль. Криштиану Роналду пообещал партнёрам, что команда всё равно выйдет на ЧМ-2022 – впрочем, для этого "селесао" требовалось обыграть Турцию и, возможно, Италию. Для начала подопечным Фернанду Сантуша нужно было одолеть турок на "Да Луж".

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Под руководством Штефана Кунца "лунные звёзды" не проиграли ни одного из четырёх поединков, но и соперники были очень скромными. На встречу в Лиссабоне они выставили прогнозируемый состав без неожиданностей. Хозяева же удивили: в ворота поставили Диогу Кошту (голикпер Порту дебютировал в официальных матчах за "селесао"), в центре обороны появился опорник Данилу Перрейру, а вместе с Роналду и Жотой в атаке вышел Отавио.

Португалия начала очень агрессивно. Уже на 2-й минуте Роналду должен был замыкать навес с правого фланга, однако Челик успел подставить голову под удар Криша. На 9-й КР7 пробивал метров с семи в результате прострела (выше ворот), а на 11-й Бернарду Силва бил с линии вратарской после подачи Бруну Фернандеша со стандарта – и снова мяч пролетел над перекладиной!

Давление хозяев вылилось в закономерный гол на 15-й минуте. Роналду получил передачу из глубины за спину Демиралю, развернулся в штрафной и отдал поперечный пас. Жота принял мяч и выкатил его под удар Силве с дистанции – Бернарду в касание выстрелил в левый нижний угол, попав в штангу! Отавио же сыграл на добивании. 1:0!

Быстро забив, португальцы расслабились. Подопечные Фернанду Сантуша начали допускать грубые ошибки перед собственной штрафной – турки конвертировали их в несколько моментов. В частности, на 21-й минуте обрезка Фонте завершилась ударом Ундера метров с 23-х (точно в руки Коште), а на 22-й неудачный подкат Фонте завершился отскоком на Актюркоглу и мягким навесом под замыкание Кутлу. Беркан с минимального расстояния в ворота не попал.

Лучший шанс сравнять счет имел Кёкчу, который с дистанции пробивал в дальний угол прямо под штангу. Кошта парировал. После этого португальцы проснулись, перехватив инициативу во встрече и чуть не удвоив собственное преимущество на 31-й минуте – это Роналду обыгрался с Бруну Фернандешем, получив от него шикарный черпачок под удар с левого края штрафной. Быть бы голу, если бы Криш не поскользнулся (хотя там всё равно заметили офсайд).

В последующие 10 минут моментов не возникало, но Португалия явно "возила" турок на каждом участке поля. Гости не могли отобрать мяч, а контригра у "лунных звёзд" исчезла. В таких условиях они могли надеяться лишь уйти на перерыв при счёте 0:1, однако на 42-й минуте "селесао" дожали соперника.

Роналду в единоборстве в центре поля сумел пяткой отдать пас на ход правым флангом, а последующая атака завершилась неудачным кроссом. Хозяева выиграли подбор и провели атаку вторым темпом – в ней Отавио открылся перед штрафной, получил передачу и в полном одиночестве исполнил шикарный навес на голову Жоте. Диогу спокойно замкнул под ближнюю штангу. 2:0!

Именно с этим счётом команды отправились отдыхать. Второй тайм начался без кадровых перестановок и без ощутимых игровых смен – Португалия продолжила доминировать. Турков "возили", голкипер "селесао" скучал, но давление подопечных Фернанду Сантуша не выливалось в острые эпизоды. Команда даже позволяла себе определённое пижонство в завершающей фазе атак.

В таком режиме прошло почти 20 минут, затем Турция неожиданно вернулась в игру. На 65-й Бурак Йылмаз обыгрался с Ундером, получив от него разрезную передачу и реализовав выход один на один с Коштой – 2:1! На 69-й легендарный бомбардир мог и пенальти заработать, упав в борьбе с Данилу Перрейрой, но турок слишком подрисовал этот эпизод. "Точку" не назначили.

Эти эпизоды заставили португальцев проснуться. Фернанду Сантуш на 71-й минуте вместо Жоты выпустил Фелиша, а Геррейру на 75-й едва не закрыл игру своим прострелом вдоль линии вратарской – Чакыр мяч не перехватил, однако Отавио при замыкании не попал в створ! Впрочем, этот момент "селесао" стал едва ли не единственным в заключительной части матча. Хозяева часто входили в штрафную, исполняли кроссы и комбинировали, но конкретики в завершающей фазе им критически не хватало.

Между тем, защитники сборной Португалии не переставали ошибаться в простых ситуациях (хотя Фернанду Сантуш усилил оборону, выпустив опорника Карвалью вместо Бруну Фернандеша). На 81-й минуте Фонте привёз пенальти, ударив Унала по ноге в собственной штрафной – арбитр просмотрел видеоповтор и заметил не только фол, но и игру рукой. Бурак Йылмаз на правах капитана пошёл сравнивать счёт и... не попал! Турок пробил выше ворот.

После этого Португалия уже не отпустила Турцию. В компенсированное время хозяева ещё и третий гол забили – это свежий Матеус Нуньеш с передачи не менее свежего Леау выскочил один на один с Чакыром, спокойно выстрелив в дальний угол. 3:1! Роналду мог и четвёртый провести, однако на последних секундах Криш попал в перекладину.

Финальный свисток зафиксировал непростую победу сборной Португалии. "Селесао" выходят в финал плей-офф ЧМ-2022. Соперником же будет не Италия (как все ждали), а Северная Македония.

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