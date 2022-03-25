Турция уступила Португалии в рамках полуфинала квалификации на ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Еще до перерыва Португалия, казалось, обеспечила себе комфортное преимущество в два мяча. Роналду оставался в стороне, но не подвели более молодые партнеры форварда Ман Юнайтед.

Португалия – Турция: справедливый вылет "лунных звезд", проблемный футбол "селесао" и неоднозначный матч Роналду

Спасителем Турции мог стать их опытный бомбардир. Бурак Йылмаз сначала отыграл один гол, а потом имел роскошный шанс сравнивать. Однако пенальти нападающий Лилля исполнил очень неудачно, а следом португальцы забили еще один. Последним соперником пиренейцев на пути к ЧМ-2022 станет Северная Македония.