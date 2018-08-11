Ницца заинтересована в подписании двух игроков Ювентуса

Ницца ведет переговоры с Ювентусом по переходу Мойзе Кина и Клаудио Маркизио.

Нападающий Ювентуса Мойзе Кина и полузащитник туринцев Клаудио Маркизио могут стать игроками Ниццы, сообщает Sportitalia. Видеть этих футболистов во Франции желает лично новый главный тренер клуба Патрик Виейра.

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18-летний форвард не хочет покидать Ювентус, но в поисках игровой практики может согласиться на аренду.

Что касается Маркизио, то он не входит в планы главного тренера туринцев Массимилиано Аллегри и готов сменить команду. В прошлом сезоне хавбек провел всего 15 матчей в Серии А.

Ранее полузащитник, который практически всю карьеру провел в Ювентусе, заявил, что не перейдет в другой итальянский клуб. Контракт 32-летнего игрока с туринцами рассчитан до лета 2020 года.

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