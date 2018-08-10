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Роналду стал посредником в переходе Стураро в Спортинг

11:05 128 Читати українською
Роналду стал посредником в переходе Стураро в Спортинг
Криштиану Роналду / УЕФА

Полузащитник Ювентуса Стефано Стураро перейдет в португальский Спортинг с помощью Криштиану Роналду.

Стефано Стураро мог этим летом перейти в Уотфорд. Однако, как сообщает goal.com, Криштиану Роналду, его агент Жорже Мендеш и экс-игрок Спортинга Паулу Футре помогут итальянцу трудоустроиться в португальском клубе.

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Стураро перешел в Ювентус в 2014 году из Дженоа, но большую часть времени находился на скамейке запасных.

Роналду перешел в "старую синьору" этим летом за 117 млн евро и будет получать в Турине 30 млн евро в год. Сообщается, что португалец дебютирует за Юве в матче против Пармы в рамках 1 тура Серии А.

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