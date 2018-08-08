Роналду в рекламе потролил Неймара за артистические падения на ЧМ-2018 – провокационное видео удалили

Нападающий туринского Ювентуса пошутил над бразильцем Неймаром из-за частых падений нападающего ПСЖ на ЧМ-2018. Создатели рекламы решили удалить видео.

Недавно Роналду снялся в новой рекламе шампуня "Clear", лицом которого он является в течение длительного времени.

Неймар: Вы думаете, что я веду себя слишком артистично, но я страдаю поле

В видеоролике португалец поиздевался над падениями Неймара на ЧМ-2018 и его извинениями за свои действия, сообщает портал UOL Esporte.

Напомним, Неймар артистично падал во время ЧМ-2018, из-за чего потом просил прощения. В рекламе шампуня "Clear" Роналду сказал: "Вы знаете, почему я никогда не падаю? Потому что я использую "Clear Drop Control".

Впоследствии создатели рекламы решили удалить видео. Отметим, что Неймар является лицом компании "Gilette", которая конкурирует с "Clear".