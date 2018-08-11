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Ніцца зацікавлена у підписанні двох гравців Ювентуса

11:23 132 Читать на русском
Ніцца зацікавлена у підписанні двох гравців Ювентуса
Клаудіо Маркізіо / фото: ФК Ювентус

Ніцца веде переговори з Ювентусом щодо переходу Мойзе Кіна та Клаудіо Маркізіо.

Нападник Ювентуса Мойзе Кіна та півзахисник туринців Клаудіо Маркізіо можуть стати гравцями Ніцци, повідомляє Sportitalia. Бачити цих футболістів у Франції бажає особисто новий головний тренер клубу Патрік Вієйра.

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18-річний форвард не хоче покидати Ювентус, але в пошуках ігрової практики може погодитись на оренду.

Що стосується Маркізіо, то він не входить у плани головного тренера туринців Массіміліано Аллегрі і готовий змінити команду. У минулому сезоні хавбек провів всього 15 матчів в Серії А.

Раніше півзахисник, який практично усю кар'єру провів у Ювентусі, заявив, що не перейде в інший італійський клуб. Контракт 32-річного гравця з туринцями розрахований до літа 2020 року.

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