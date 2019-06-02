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"Ни темпа, ни качества", – легенда Милана Костакурта уничтожил Ливерпуль из-за финальной игры Лиги чемпионов

11:54 110 Читати українською
"Ни темпа, ни качества", – легенда Милана Костакурта уничтожил Ливерпуль из-за финальной игры Лиги чемпионов
Алессандро Костакурта / La Gazzetta dello Sport

Бывший защитник Милана, а ныне – вице-комиссар Итальянской федерации футбола Алессандро Костакурта подверг критике английский Ливерпуль за стиль игры в решающем матче Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

"Никогда еще не видел, чтобы фаворит играл настолько плохо в финале Лиги чемпионов. Ни темпа, ни качества, ни Ливерпуля", – коротко резюмировал функционер для Sky Sport Italia.

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Отметим, что Ливерпуль одолел Тоттенхэм благодаря голам в дебюте и под занавес поединка. Мохамед Салах открыл счет с сомнительного пенальти, ставшим самым быстрым в истории Лиги чемпионов. В дальнейшем мерсисайдцы отдали инициативу и сумели повторить достижение Интера эпохи Моуринью, завоевав кубок ЛЧ при худшем владении мячом. Второй мяч в активе Дивока Ориджи, забившего на 87-й минуте.

Ливерпуль одержал 6-ю победу в Лиге чемпионов и стал третьим клубом по количеству трофеев в главном евротурнире. Впереди – мадридский Реал (11 титулов) и родной для Костакурты Милан (7).

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Ливерпуль Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Лига чемпионов Алессандро Костакурта
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