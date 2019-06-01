Тоттенхэм – Ливерпуль: Скомина назначил самый быстрый пенальти в истории Лиги чемпионов

Дамир Скомина назначил самый быстрый пенальти в истории Лиги чемпионов в финальном матче Тоттенхэм – Ливерпуль.

Пенальти в ворота Тоттенхэма стал самым быстрым в истории Лиги чемпионов, передает MisterChip.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео гола Салаха

После передачи Мане мяч попал в руку Мусса Сиссоко, и Дамир Скомина без раздумий указал на точку уже на 23-й секунде матча. Мохамед Салах достаточно уверенно этот пенальти реализовал.

Напомним, решающий матч ЛЧ сезона 2018/19 между Тоттенхэмом и Ливерпулем идет на арене Ванда Метрополитано. Стартовый свисток прозвучал в 22:00. Онлайн-трансляцию матча можно посмотреть на сайте "Футбол 24".

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