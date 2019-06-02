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"Ні темпу, ні якості", – легенда Мілана Костакурта знищив Ліверпуль за фінальну гру Ліги чемпіонів

11:54 384 Читать на русском
"Ні темпу, ні якості", – легенда Мілана Костакурта знищив Ліверпуль за фінальну гру Ліги чемпіонів
Алессандро Костакурта / La Gazzetta dello Sport

Колишній оборонець Мілана, а нині – віце-комісар Італійської федерації футболу Алессандро Костакурта піддав критиці англійський Ліверпуль за стиль гри у вирішальному матчі Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема (2:0).

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Ніколи ще не бачив, щоб фаворит грав настільки погано у фіналі Ліги чемпіонів. Ні темпу, ні якості, ні Ліверпуля", – коротко резюмував функціонер для Sky Sport Italia.

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Відзначимо, що Ліверпуль здолав Тоттенхем завдяки голам у дебюті та під завісу поєдинку. Мохамед Салах відкрив рахунок із сумнівного пенальті, що став найшвидшим в історії Ліги чемпіонів. Надалі мерсисайдці віддали ініціативу та зуміли повторити досягнення Інтера епохи Моурінью, здобувши кубок ЛЧ при гіршому володінні м'ячем. Другий м'яч в активі Дівока Оріджі, який забив на 87-й хвилині.

Ліверпуль здобув 6-ту перемогу в Лізі чемпіонів і став третім клубом за кількістю трофеїв у головному євротурнірі. Попереду – мадридський Реал (11 титулів) і рідний для Костакурти Мілан (7).

Тоттенхем – Ліверпуль: найкращі миттєвості довгоочікуваного тріумфу Клоппа

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Ліга чемпіонів Тоттенхем - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Алессандро Костакурта
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