Тоттенхэм – Ливерпуль: мерсисайдцы сумели повторить достижение Интера эпохи Моуринью

Английский Ливерпуль одолел лондонский Тоттенхэм (2:0) в финале Лиги чемпионов, повторив интересное достижения миланского Интера в сезоне 2009/10.

"Красные" первыми после "нерадзурри" времен Жозе Моуринью выиграли ЛЧ, уступив во владении мячом в финале. Об этом сообщает Opta Sports.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Впервые за 9 лет решающий поединок главного еврокубка выиграла команда, не имевшая территориального преимущества. Ливерпуль контролировал мяч лишь 35,4 % игрового времени матча против Тоттенхэма.

Похожие цифры были и во встрече Интера и мюнхенской Баварии в финале Лиги чемпионов сезона 2009/10. Миланцы тогда тоже сумели триумфовать в турнире. Тактика мерсисайдцев была обусловлена тем, что им удалось открыть счет уже на 2-й минуте матча после назначения сомнительного пенальти в ворота "шпор".