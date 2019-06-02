Ливерпуль – третий клуб по количеству трофеев Лиги чемпионов

Мерсисайдцы в шестой раз завоевали престижный клубный трофей мира.

Ливерпуль победил Тоттенхэм (2:0) в финале Лиги чемпионов и получил уже 6-й титул самого престижного клубного турнира мира.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео голов

По этому показателю лишь 2 команды находятся впереди подопечных Юргена Клоппа, сообщает GracenoteLive.

Второе место занимает Милан (7 трофеев), а лидирует мадридский Реал (11).

Напомним, в чемпионате Англии прошлого сезона Ливерпуль финишировал вторым, уступив Манчестер Сити.

Ливерпуль бил Тоттенхэм и заслуженно выиграл финал Лиги чемпионов 2018/19