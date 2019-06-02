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Ливерпуль – третий клуб по количеству трофеев Лиги чемпионов

01:21 27 Читати українською
Ливерпуль – третий клуб по количеству трофеев Лиги чемпионов
Ливерпуль – триумфатор ЛЧ сезона 2018/19 / Фото Reuters

Мерсисайдцы в шестой раз завоевали престижный клубный трофей мира.

 
Мохамед Салах 2’
Дивок Ориджи 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дивок Ориджи

Ливерпуль победил Тоттенхэм (2:0) в финале Лиги чемпионов и получил уже 6-й титул самого престижного клубного турнира мира.

Тоттенхэм – Ливерпуль – видео голов

По этому показателю лишь 2 команды находятся впереди подопечных Юргена Клоппа, сообщает GracenoteLive.

Второе место занимает Милан (7 трофеев), а лидирует мадридский Реал (11).

Напомним, в чемпионате Англии прошлого сезона Ливерпуль финишировал вторым, уступив Манчестер Сити.

Ливерпуль бил Тоттенхэм и заслуженно выиграл финал Лиги чемпионов 2018/19

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Тоттенхэм – Ливерпуль: где смотреть финал Лиги чемпионов 2018/19
1 июня
4122
Теги
Лига чемпионов Тоттенхэм - Ливерпуль Милан Милан Реал Мадрид Реал Мадрид Рекорды
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