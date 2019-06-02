Тоттенхэм – Ливерпуль: лучшие мгновения долгожданного триумфа Клоппа

В финале Лиги чемпионов 2018/19 мерсисайдцы обыграли "шпор" и подняли над головой заветный трофей. Предлагаем насладиться эффектными фото большого вечера.

Юрген Клопп прервал серию неудачных исходов и завоевал свой первый титул в Ливерпуле, одолев Тоттенхэм в решающем матче Лиги чемпионов. Для "красных" это уже шестая европейская корона в истории.

Тоттенхэм – Ливерпуль – 0:2 – видео голов и обзор матча

Мерсисайдцы рано повели в счете – арбитр назначил самый быстрый пенальти в истории Лиги чемпионов. Мохамед Салах уверенно реализовал сомнительный приговор. Минимальное преимущество Ливерпуля благодаря Алиссону продержалось до конца встречи. Под занавес поединка преимущество "красных" закрепил Дивок Ориджи.

Далее были слезы разочарования Тоттенхэма и неземная радость Ливерпуля. Капитан победителей Джордан Хендерсон поднял кубок Лиги чемпионов, а футболисты отпраздновали успех вместе со своими болельщиками.

Тоттенхэм – Ливерпуль: логический финал ЛЧ 2018/19 – испортил судья, решили оригинальные герои, или 2 приметы работают

Фото: Getty Images, Reuters, AP