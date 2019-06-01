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Тоттенхэм – Ливерпуль – видео гола Салаха

22:14 116 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль – видео гола Салаха
Тоттенхэм – Ливерпуль – видео голов и обзор матча

Ливерпуль встречается с Тоттенхэмом в финале Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор финального матча Тоттенхэм – Ливерпуль.

 
Мохамед Салах 2’
2’ Мохамед Салах

Уже на 24-й секунде встречи Ливерпуль заработал пенальти. Садио Мане вошел в штрафную площадь и подал, попав в руку Мусса Сиссоко. Арбитр без колебаний указал на точку. Мохамед Салах с 11-ти метров переиграл Уго Льориса – мерсисайдцы повели в счете.

Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 2018/19

Тоттенхэм – Ливерпуль: видео гола Салаха

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