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Касерес в третий раз стал игроком Ювентуса

29 января 15:49 228 Читати українською
Касерес в третий раз стал игроком Ювентуса
Мартин Касерес / goal

Защитник Лацио Мартин Касерес снова вернулся в туринский клуб.

"Бьянконери" на официальном сайте объявили об аренде до конца сезона защитника Лацио Мартина Касереса. Сообщается, что Ювентус заплатит Лацио 600 тысяч евро за переход игрока.

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Уругваец уже в третий раз становится игроком Ювентуса. Он выступал за итальянский клуб в сезоне 2009/10 годов, а также с 2012 по 2016 годы. За это время Мартин успел четырехкратным чемпионом Италии.

Касерес призван заменить Мехди Бенатия, который вчера перешел в катарский клуб Аль-Духайль.

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