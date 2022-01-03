Спортивный директор черниговцев Вадим Мельник не подтвердил, но и не опроверг информацию о запрете на подписание новых игроков из-за долгов перед румынским защитником Константином Димой.

"В нашей жизни все возможно. Официально никаких сообщений мы пока не получали, хотя такие разговоры были.

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Так что сейчас все в стадии "ни да, ни нет". Трансферное окно уже скоро будет открыто, так что в ближайшее время будет видно, что и как", – сказал Мельник в комментарии FootBoom.

Напомним, Дима подписал с Десной контракт в январе 2021 года сроком на 3,5 года, но на поле провел всего минуту, выйдя на замену в матче против Ингульца. В июле клуб прекратил сотрудничество с игроком.

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