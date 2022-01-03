Спортивний директор чернігівців Вадим Мельник не підтвердив, але й не спростував інформацію щодо заборони на підписання нових гравців через борги перед румунським захисником Константіном Дімою.

"У нашому житті все можливо. Офіційно жодних повідомлень ми поки що не отримували, хоча розмови такі були.

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Так що зараз усі в стадії "ні так, ні ні". Трансферне вікно вже незабаром буде відкрито, так що найближчим часом буде видно, що і як", – сказав Мельник у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Діма підписав з Десною контракт у січні 2021 року терміном на 3,5 роки, але на полі провів лише хвилину, вийшовши на заміну у матчі проти Інгульця. У липні клуб припинив співпрацю з гравцем.

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