Підопічні Жозе Моурінью почали матч активніше, ніж господарі поля. До 19 хвилини Рома виконала два штрафні удари по воротах Бейлова. Перший тайм проходив під контролем "вовків" попри те, що Фейєнорд володів м'ячем більше. Саме моменти команди Моурінью були гострішими й вони ледь не повели в рахунку. Арбітр під кінець першого тайму призначив пенальті, але Пеллегріні не зміг його реалізувати.

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На початку другого тайму підопічні Слота відкрили рахунок. Дальнім ударом в дотик пробив Віффер, і м'яч опинився у воротах. Якби Рома не намагалася забити бодай один гол, у команди нічого не виходило. Зустріч так і закінчилася мінімальною перемогою Фейєнорда.

Матч-відповідь між командами запланований на 20 квітня і відбудеться у Римі.

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