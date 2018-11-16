Невилл: Манчестер Юнайтед переоценил Фреда, отдав за него 60 млн евро

Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл не понимает целесообразности приобретения бразильского хавбека Фреда у Шахтера.

"Фред обошелся клубу в 60 млн евро. Он вышел в старте в первом же матче сезона, играл аккуратно и местами ярко, но разве этого вы ожидаете от футболиста, который обошелся клубу в такую ​​сумму?

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Он не выглядит как игрок, который может делать разницу, который отрабатывает в обороне или может связать защиту с атакой. Во всяком случае на данный момент. Я не хочу сваливать всю вину на Фреда, ведь клуб в последние месяцы выступает нестабильно, но у меня к нему есть один вопрос: где он был в матче против Манчестер Сити?", – цитирует Невилла Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Фред сыграл 7 матчей, в которых отметился лишь одним голом.

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