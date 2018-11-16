toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
СЛОВАКИЯ - УКРАИНА ЛИГА НАЦИЙ НИДЕРЛАНДЫ - ФРАНЦИЯ

Невилл: Манчестер Юнайтед переоценил Фреда, отдав за него 60 млн евро

13:16 179 Читати українською
Невилл: Манчестер Юнайтед переоценил Фреда, отдав за него 60 млн евро
Фред / Фото ФК Манчестер Юнайтед

Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед Гари Невилл не понимает целесообразности приобретения бразильского хавбека Фреда у Шахтера.

"Фред обошелся клубу в 60 млн евро. Он вышел в старте в первом же матче сезона, играл аккуратно и местами ярко, но разве этого вы ожидаете от футболиста, который обошелся клубу в такую ​​сумму?

Фред сообщил Фернандиньо, что хочет покинуть Манчестер Юнайтед, – L'Equipe

Он не выглядит как игрок, который может делать разницу, который отрабатывает в обороне или может связать защиту с атакой. Во всяком случае на данный момент. Я не хочу сваливать всю вину на Фреда, ведь клуб в последние месяцы выступает нестабильно, но у меня к нему есть один вопрос: где он был в матче против Манчестер Сити?", – цитирует Невилла Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ Фред сыграл 7 матчей, в которых отметился лишь одним голом.

Зинченко мог оказаться в другом клубе АПЛ, который предлагал за него бешеные деньги, – признание президента Уфы

Теги
Англия Шахтер Шахтер Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Гари Невилл Гари Невилл Фред Фред
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
23
мин
Нидерланды
21:45
Франция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук