Невероятный гол в чемпионате Саудовской Аравии – голкипер был посрамлен шикарным финтом

В матче 25 тура чемпионата Саудовской Аравии между лидерами первенства Аль-Хилялем и Аль-Насром зрители стали свидетелями шикарного взятия ворот.

На 79-й минуте матча Аль-Наср – Аль-Хиляль игрок гостей Салем Аль-Давсари отличился классным голом. 27-летний хавбек сборной Саудовской Аравии, казалось, запорол перспективную атаку неудачным приемом мяча, однако с честью вышел из положения.

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Аль-Давсари буквально на клочке поля шикарно разобрался с защитником и голкипером, после чего отправил мяч в пустые ворота, доведя комментатора матча до истерики.

Однако этот гол не помог Аль-Хилялю добыть хотя бы очко – уже в компенсированное арбитром время Аль-Наср забил в третий раз и вырвал победу. Матч завершился со счетом 3:2.

Эти 3 очка позволили Аль-Насру выйти в лидеры чемпионата Саудовской Аравии (58 пунктов). На балл меньше у Аль-Хиляля.

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