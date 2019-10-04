Невероятный гол двойным ударом через себя из чемпионата Таиланда

Сразу два игрока таиландского Нахон Ратчасама забили одновременным ударом через себя в матче 4-го тура чемпионата.

В матче 4-го тура чемпионата Таиланда игроки Нахон Ратчасама забили двойным ударом в компенсированное время, передает твиттер тайской лиги.

Игрок Барселоны Б обыграл всю оборону и забил невероятный гол пяткой – еще один бриллиант для Вальверде

После фланговой передачи два игрока одновременно пробили через себя, после чего мяч залетел в ворота. Стоит отметить, что гол записали на Крицаду Хемвипату.

Лучший бомбардир отбора к Евро-2020 отметился роскошным голом рабоной в матче чемпионата Китая

Добавим, что этот гол не помог Нахон Ратчасами – в итоге команда уступила со счетом 3:2.