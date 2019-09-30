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Игрок Барселоны Б обыграл всю оборону и забил невероятный гол пяткой – еще один бриллиант для Вальверде

09:57 186 Читати українською
Игрок Барселоны Б обыграл всю оборону и забил невероятный гол пяткой – еще один бриллиант для Вальверде
Алекс Кольядо / ФК Барселона

Талантливая молодежь из молодежного состава испанского гранда наступает на пятки своим именитым коллегам.

Барселона Б в домашнем матче одержала победу над второй командой Леванте со счетом 2:0. Украшением матча стал второй гол команды, забитый Алексом Кольядо.

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Твиттер Барселоны Б опубликовал на своей странице невероятный гол вингера. Игрок в окружении нескольких защитников прошел по левому флангу к штрафной площадке соперника, остановился, оценил ситуацию и продолжил двигаться с мячом к воротам обводя футболистов другой команды. Дойдя почти до района одиннадцатиметровой отметки Алекс, казалось бы, потерял мяч, однако не остановился и сыграв до конца пятой мастерски переправил мяч в пустые ворота. Настоящий мастер-класс от молодого игрока Барселоны Б.

В нынешнем сезоне у 20-летнего правого вингера на счету 2 гола и 2 голевые передачи в 5 матчах Сегунды Б.

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