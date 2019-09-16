Лучший бомбардир отбора к Евро-2020 отметился роскошным голом рабоной в матче чемпионата Китая

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Зінченко і Ко "коронують" Ліверпуль, рекордна молодь Барселони, а новий імідж не допоміг Ювентусу: підсумки євровікенду
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Динамо может пригласить Кононова, – российские СМИУкраина — 15 сент 1433
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Шахтер – Манчестер Сити: участие Тайсона в матче Лиги чемпионов под вопросомЛига чемпионов — 15 сент 370
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