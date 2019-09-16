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Лучший бомбардир отбора к Евро-2020 отметился роскошным голом рабоной в матче чемпионата Китая

12:16 104 Читати українською
Лучший бомбардир отбора к Евро-2020 отметился роскошным голом рабоной в матче чемпионата Китая
Эран Захави / GiveMeSport

Форвард сборной Израиля и Гуанчжоу Фули Эран Захави принес победу своему клубу невероятным ударом на последней минуте.

Гуанчжоу Фули одержал победу над Тяньцзинь Цюаньцзянь благодаря дублю Эрана Захави.

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Особенным вышел второй гол израильского форварда. Получив мяч в штрафной, Захави развернулся и решил пробить рабоной, что сбило с толку защитника и голкипера.

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Добавим, что этот гол стал победным, а Гуанчжоу Фули пришлось отыгрываться по ходу встречи. Отметим, что Захави также является лучшим бомбардиром отбора к Евро-2020, забив 9 голов в 6 матчах за Израиль.

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