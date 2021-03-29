На последних секундах отчетного поединка Криштиану отличился голом, который мог бы стать победным. Однако арбитр встречи Данни Маккели не зафиксировал взятие ворот, мотивируя это тем, что мяч не пересек линию ворот, хотя повторы доказали обратное.

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Оказывается, что подобного можно было избежать. Да, в матчах квалификации на ЧМ-2022 по умолчанию не используются VAR и система автоматической фиксации голов, но по поводу задействования последней команды могут договариваться между собой. Об этом сообщил УЕФА в ответе на соответствующий запрос.

"Решение об использовании технологии определения взятия ворот в европейской квалификации лежит на ассоциации, которая принимает поединок. Если ассоциация планирует использовать эту технологию, то она также должна получить письменное согласие от ассоциации гостей", – приводит тест заявления УЕФА Reuters.

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