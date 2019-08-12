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Нето будет прооперирован

12 августа 23:06 22 Читати українською
Нето будет прооперирован
Норберто Нето / ФК Барселона

Голкипер Барселоны Норберто Нето перенесет операцию на запястье.

Голкипер Барселоны Норберто Нето получил травму запястья во время тренировки в США. Как сообщает AS, бразилец будет прооперирован.

Нето сломал запястье и не поможет Барселоне на старте сезона

По информации источника, вратарь пропустит около 5 недель и не поможет своей новой команде на старте сезона 2019/20.

Нето перешел в Барсу летом этого года из Валенсии, тогда как Яспер Силлессен отправился в обратном направлении.

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12 августа
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Испания Норберто Нето Норберто Нето Барселона Барселона
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