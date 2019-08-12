Нето буде прооперований

Голкіпер Барселони Норберто Нето перенесе операцію на зап'ясті.

Голкіпер Барселони Норберто Нето зазнав травми зап'ястя під час тренування у США. Як повідомляє AS, бразилець буде прооперований.

Нето зламав зап'ястя і не допоможе Барселоні на старті сезону

За інформацією джерела, воротар пропустить близько 5 тижнів і не допоможе своїй новій команді на старті сезону 2019/20.

Нето перейшов до Барси влітку цього року з Валенсії, тоді як Яспер Сіллессен вирушив у зворотньому напрямку.