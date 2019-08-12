toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Нето буде прооперований

12 серпня 23:05 158 Читать на русском
Нето буде прооперований
Норберто Нето / ФК Барселона

Голкіпер Барселони Норберто Нето перенесе операцію на зап'ясті.

Голкіпер Барселони Норберто Нето зазнав травми зап'ястя під час тренування у США. Як повідомляє AS, бразилець буде прооперований.

Нето зламав зап'ястя і не допоможе Барселоні на старті сезону

За інформацією джерела, воротар пропустить близько 5 тижнів і не допоможе своїй новій команді на старті сезону 2019/20.

Нето перейшов до Барси влітку цього року з Валенсії, тоді як Яспер Сіллессен вирушив у зворотньому напрямку.

blog_ava
Манчестер Юнайтед знищив Челсі: класична перемога Сульшера, невдалий день Лемпарда та перфоменс новачків
12 серпня
7872
Теги
Іспанія Норберто Нето Норберто Нето Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
19
хв
Динамо
20:30
Брюгге
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук