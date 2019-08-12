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Нето сломал запястье и не поможет Барселоне на старте сезона

10:57 38 Читати українською
Нето сломал запястье и не поможет Барселоне на старте сезона
Норберто Нето / Твиттер Барселоны

Голкипер каталонцев пропустит стартовые туры чемпионата Испании.

Норберто Нето получил повреждение на тренировке, сообщает официальный сайт Барселоны.

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Клубные врачи диагностировали вратарю перелом ладьевидной кости запястья. Несколько позже появится информация по срокам восстановления бразильца, по предварительным данным, оно продлится около 5 недель. Это означает, что Нето не сможет помочь Барселоне в стартовых турах Ла Лиги, которая начнется 16 августа.

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Напомним, 30-летний голкипер этим летом перешел в Барсу из Валенсии за 26+9 млн евро.

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Норберто Нето Норберто Нето Барселона Барселона Испания
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