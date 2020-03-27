"Нет времени на эту х**нь": один из крупнейших трансферных провалов Реала вспомнил свой переход в Мадрид

Бывший хавбек Реала Жюльен Фобер вспомнил, как совершил свой трансфер к "сливочным" из Вест Хэма в 2009 году.

"Мы на клубном автобусе ехали на Аптон Парк на матч с Фулхэмом. Мне позвонил французский парень и сказал: "Привет, я работаю в Реале, нам нужно поговорить". Я ответил ему, что должен готовиться к важной игре, и у меня нет времени на эту х**нь.

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Я выключил телефон, мы сыграли, а после матча я увидел около 30 текстовых и 50 голосовых сообщений. Тогда я осознал, что все серьезно, потому позвонил своему менеджеру.

Когда соглашение закрыли, я вернулся забрать часть своих вещей в Вест Хэме, некоторые из ребят начали смеяться. Они таковы: "Жюльен, ты понимаешь, где ты? Это, черт возьми, Реал". Я помню, что Марк Нобл игнорировал меня, и я сказал: "Марк, в чем проблема?". Он ответил: "Жюльен, я не могу с тобой разговаривать, ты игрок Реала. Ты выше меня". Так что было много шуток", – поделился Фобер в интервью The Athletic.

Напомним, француз стал игроком Реала в январе 2009 года, однако провел за мадридцев только 2 поединка за полгода, после чего вернулся в Вест Хэм.

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