Несправедливый гол из-под Забарного в видеообзоре матча Ноттингем Форест – Борнмут – 2:3
20:22 - Читати українською
Ноттингем Форест проиграл Борнмуту (2:3) в рамках 18-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
23’ Вилли Боли
46’ Антони Эланга
74’ Крис Вуд
Доминик Соланке 50’
Доминик Соланке 57’
Доминик Соланке 90+4’
23’ Вилли Боли
46’ Антони Эланга
50’ Доминик Соланке
57’ Доминик Соланке
74’ Крис Вуд
90+4’ Доминик Соланке
Ноттингем с 23-й минуты играл в меньшинстве, но именно он открыл счет на старте второго тайма. Борнмут ответил дублем Соланке. "Лесники" сравняли благодаря Вуду, грубо сыгравшему против Забарного. Удивительно, что этот гол не отменили...
Грязный гол из-под Забарного не помешал Борнмуту переиграть Ноттингем, Лутон шокировал Ньюкасл, Бернли одолел Фулхэм.
В конце концов, "вишни" вырвали победу. Соланке оформил хет-трик. Таким образом, Борнмут смог подняться на 11 место в турнирной таблице. Смена тренера не дала мгновенного эффекта – Ноттингем Форест продолжил безвыигрышную серию до семи матчей.
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