Ноттингем Форест проиграл Борнмуту (2:3) в рамках 18-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Ноттингем с 23-й минуты играл в меньшинстве, но именно он открыл счет на старте второго тайма. Борнмут ответил дублем Соланке. "Лесники" сравняли благодаря Вуду, грубо сыгравшему против Забарного. Удивительно, что этот гол не отменили...

Грязный гол из-под Забарного не помешал Борнмуту переиграть Ноттингем, Лутон шокировал Ньюкасл, Бернли одолел Фулхэм.

В конце концов, "вишни" вырвали победу. Соланке оформил хет-трик. Таким образом, Борнмут смог подняться на 11 место в турнирной таблице. Смена тренера не дала мгновенного эффекта – Ноттингем Форест продолжил безвыигрышную серию до семи матчей.