Ноттінгем Форест програв Борнмуту (2:3) в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Ноттінгем з 23-ї хвилини грав у меншості, але саме він відкрив рахунок на старті другого тайму. Борнмут відповів дублем Соланке. "Лісники" зрівняли завдяки Вуду, який грубо зіграв проти Забарного. Дивно, що цей гол не скасували...

Брудний гол з-під Забарного не завадив Борнмуту переграти Ноттінгем, Лутон шокував Ньюкасл, Бернлі здолав Фулхем

Зрештою, "вишні" таки вирвали перемогу. Соланке оформив хет-трик. Таким чином Борнмут зміг піднятися на 11 місце в турнірній таблиці. Зміна тренера не дала миттєвого ефекту – Ноттінгем Форест продовжив безвиграшну серію до семи матчів.