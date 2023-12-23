Несправедливий гол з-під Забарного у відеоогляді матчу Ноттінгем Форест – Борнмут – 2:3
20:22 - Читать на русском
Ноттінгем Форест програв Борнмуту (2:3) в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
23’ Віллі Болі
46’ Антоні Еланга
74’ Кріс Вуд
Домінік Соланке 50’
Домінік Соланке 57’
Домінік Соланке 90+4’
23’ Віллі Болі
46’ Антоні Еланга
50’ Домінік Соланке
57’ Домінік Соланке
74’ Кріс Вуд
90+4’ Домінік Соланке
Ноттінгем з 23-ї хвилини грав у меншості, але саме він відкрив рахунок на старті другого тайму. Борнмут відповів дублем Соланке. "Лісники" зрівняли завдяки Вуду, який грубо зіграв проти Забарного. Дивно, що цей гол не скасували...
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Зрештою, "вишні" таки вирвали перемогу. Соланке оформив хет-трик. Таким чином Борнмут зміг піднятися на 11 місце в турнірній таблиці. Зміна тренера не дала миттєвого ефекту – Ноттінгем Форест продовжив безвиграшну серію до семи матчів.
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