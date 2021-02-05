"Я был удивлен. Я не вижу в этом никакого смысла или причины, не понимаю, откуда в людях столько зла, что они готовы копаться в чем-то столь личном.

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Ни один игрок не может быть выше клуба, но Лео дал Барселоне то, что ни один игрок никогда не давал любому другому клубу.

Говорил ли я с Лео об этой ситуации? Нет. Этой информацией владели четыре или пять человек. Мы об этом не говорили, я его ни о чем не спрашивал. Это деликатные вопросы, и я предпочитаю избегать их, так же как он избегал такого, когда у меня были подобные ситуации", – цитирует Суареса Onda Cero.

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