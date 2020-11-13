Голкипер Динамо Руслан Нещерет своим ярким выступлением в матче против Барселоны заставил портал пересмотреть его стоимость.

По последней версии авторитетного ресурса Нещерет добавил в стоимости ровно в 2 раза – теперь вратарь Динамо оценивается в 400 тысяч евро вместо 200 тысяч.

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Больше всего на это повлиял роскошный перфоманс Руслана в воротах в матче против Барселоны – тогда голкипер совершил 12 сейвов, повторив рекорд Лиги чемпионов, установленный в 2013 году.

К слову, Нещерет сыграл в 3 матчах этого сезона в составе Динамо, пропустив в них 6 голов.

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