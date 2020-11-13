Голкіпер Динамо Руслан Нещерет своїм яскравим виступом у матчі проти Барселони змусив портал переглянути його вартість.

За останньою версією авторитетного ресурсу Нещерет додав у вартості рівно у 2 рази – тепер воротар Динамо оцінюється у 400 тисяч євро замість 200 тисяч.

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Найбільше на це вплинув розкішний перфоманс Руслана у воротах у матчі проти Барселони – тоді голкіпер здійснив 12 сейвів, повторивши рекорд Ліги чемпіонів, встановлений у 2013 році.

До слова, Нещерет відіграв у 3 матчах цього сезону у складі Динамо, пропустивши у них 6 голів.

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