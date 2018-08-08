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Несенюк: Сине-желтый флаг Усик поднимает исключительно, чтобы в Украине "не воняли"

15:08 112 Читати українською
Несенюк: Сине-желтый флаг Усик поднимает исключительно, чтобы в Украине "не воняли"
Николай Несенюк / Фото ФК Динамо

Директор департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк раскритиковал украинского боксера Александра Усика.

"Так же ничего Москва не потеряла от того, что Усик чаще Гассиева попадал кулаком в голову противника. Ведь" хохол "побил не "русского", а "чурку", которого не очень и жалко. Как ни крути – беспроигрышный вариант за какие-то 10 или 20 млн. Разве это деньги?

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Не собираюсь здесь ставить риторических вопросов и обращаться к национальному сознанию Александра Усика или его тренеров и менеджеров. Потому что не нужно искать то, чего нет, там, где этого нет.

Сине-желтый флаг наш чемпион поднимает исключительно для того, чтобы в Украине "не воняли", как бы сказал еще один известный украинский "патриот" певец Иван Дорн после того, как вышел на московскую сцену в майке с трезубцем", – написал Несенюк для Gazeta.ua.

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До слова, український боксер Олександр Усик є вболівальником київського Динамо. "Біло-сині" навіть привітали його з перемогою над росіянином Муратом Гассієвим у своїх соцмережах.

Теги
Николай Несенюк Александр Усик
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