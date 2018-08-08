Несенюк: Синьо-жовтий прапор Усик піднімає виключно для того, щоб в Україні "не смерділи"

Директор департаменту Динамо з роботи зі ЗМІ Микола Несенюк розкритикував українського боксера Олександра Усика.

"Так само нічого Москва не втратила від того, що Усик частіше за Гассієва потрапляв кулаком у голову супротивника. Бо ж "хахол" побив не "русского", а "чурку", якого не дуже і шкода. Як не крути – безпрограшний варіант за якісь там 10 чи 20 мільйонів. Хіба це гроші?

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Не збираюся тут ставити риторичних запитань і звертатися до національної свідомості Олександра Усика чи його тренерів та менеджерів. Бо не треба шукати те, чого немає, там, де цього немає.

Синьо-жовтий прапор наш чемпіон піднімає винятково для того, щоб в Україні "не воняли", як казав був ще один відомий український "патріот" співак Іван Дорн після того, як вийшов на московську сцену в майці з тризубом", – написав Несенюк для Gazeta.ua.

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До слова, український боксер Олександр Усик є вболівальником київського Динамо. "Біло-сині" навіть привітали його з перемогою над росіянином Муратом Гассієвим у своїх соцмережах.