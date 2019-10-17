Несенюк: Шевченко мог бы научить наших тренеров не выглядеть как жлобы

Руководитель департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк на своей странице в социальной сети Facebook поставил в пример стиль главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"Традиционно воздержусь от оценки тренерских способностей Андрея Шевченко. Время покажет. Я о другом, о том, что Шевченко показал всем нам, как должен вести себя тренер национальной команды Украины. Здесь равных ему не вижу. В поведении всех без исключения наших тренеров – у кого больше, у кого меньше – просматривается "совок". Сразу видно, что каждый из них охотно послал бы всех подальше, но вынужден давать интервью, что-то объяснять тем, кто нигде не играл и ничего не понимает в футболе.

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Шевченко другой. Не знаю, как внутри себя, а снаружи он ни разу не дал повода для критики. Всегда корректный, вежливый, позитивный. Аккуратный и ухоженный. Ну и главное – пиджак! Андрей на скамейке запасных всегда одет с безупречным вкусом и по последней моде. Это вам не его предшественники в "трениках" вместо брюк. Конечно, никакого официального дресс-кода для тренеров нет – можно хоть в трусах на скамейке сидеть. И Шевченко мог бы выйти на игру в спортивном костюме – выглядел бы все равно элегантно – фигура позволяет. Но он всегда в пиджаке!

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Что это значит? Когда человек приходит к вам одетым в лучший костюм, это означает, что человек вас уважает. Поэтому когда тренер приходит на стадион одетый как на раут к президенту, значит он уважает всех, кто пришел на футбол или смотрит этот футбол по телевизору. И это дает ему сто очков вперед. Даже когда все закончится не очень хорошо, впечатление будет положительным.

Думаю, что нет в Украине тренера, который бы не мог себе купить приличный костюм. Так может Шевченко научит наших отечественных коучей, чтобы те не выглядели на скамье как жлобы. Ведь ему оно помогает!", – написал Несенюк на своей странице в Facebook.

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