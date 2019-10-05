Шевченко когда-то ответил журналистам своей работой, а Хацкевич так не сможет, – громкое заявление представителя Динамо

Очільник департаменту Динамо з роботи із засобами масової інформації Микола Несенюк прокоментував слова Олександра Хацкевича щодо відомих українських журналістів.

"Бывший тренер Динамо публично оскорбил журналиста. Это произошло не потому, что Александр Хацкевич плохой, а Андрей Шахов, которого тот оскорбил, хороший, хотя, возможно, так оно и есть. Произошло это потому, что в Украине нет свободной прессы, телевидения и вообще СМИ. Все хорошо знают, кому принадлежит то или иное издание, а значит тот или иной журналист. Когда журналист выходит "за рамки", это вызывает у кого-то удивление, у кого-то плохо скрытую бессильную ярость.

Хацкевич: Суркис не выплатил обусловленный бонус за первое место в группе Лиги Европы

Там, где есть свободная пресса, такое невозможно. Приведу пример. Когда Андрей Шевченко начал играть в Италии за Милан, тамошние журналисты поначалу дали ему прозвище Орангутанг (там всем дают прозвища). Назвали так Андрея за то, что у него непропорционально длинные руки, и когда он бежит, то действительно немного похож на человекоподобную обезьяну.

Что сделал тогда Шевченко? Начал обзывать журналистов? Побежал к владельцу Милана Берлускони просить, чтобы тех журналистов не было "возле каманды"? Или еще что-нибудь подобное, что сделал бы каждый украинец, которого бы публично, пусть и в шутку, обзывали обезьяной? Ничего подобного – Шевченко просто играл в футбол и своей игрой уже довольно скоро заставил всех забыть о том прозвище. Разве что я не забыл – работа такая. И сделал так Андрей не потому, что такой умный и толерантный, и не потому, что не обиделся. А потому, что в Италии или где бы то ни было в свободном мире нельзя оскорблять журналистов – потом мало не покажется.

У нас наоборот – можно! У нас сами журналисты вместо того, чтобы морально уничтожить того, кто оскорбил их коллегу, самые первые стаей готовы наброситься на того коллегу, который, в отличие от них, "осмелился"! У нас Хацкевича никто не уничтожит. Но и он сам не докажет своей работой, как когда-то Шевченко, что журналисты ошиблись.

Что касается Шахова, то ему бы советовал не реагировать на Хацкевича вообще. Доказывать свою правоту работой. Как когда-то Орангутанг", – написал Несенюк на личной странице в Фейсбук.

"Тренер-невдаха, який злив всі свої команди", – Хацкевич розкритикував журналістів та отримав жорстку відповідь