Несенюк: Маркевич не читал регламент ФИФА, или Павелко заставил его наврать народу о Динамо

Глава департамента по работе со СМИ Динамо Николай Несенюк традиционно остро ответил Мирону Маркевичу.

Заявление Маркевича о неуважении Динамо к украинским сборным не осталось без внимания Николая Несенюка. Бывший тренер национальной команды обвинил "бело-синих" в отказе делегировать своих игроков в сборные Украины U-17, U-18 и U-19.

Маркевич обвинил Динамо в неуважении к сборным Украины

Несенюк заявил, что согласно регламенту ФИФА Динамо вправе отказаться отпускать футболистов в сборную, если это не касается национальной команды. Также работник киевского клуба предположил, что такое заявление Маркевича может быть высказанно из-за шантажа со стороны президента УАФ Андрея Павелко. Якобы Маркевич останется без работы, если не будет выполнять подобные указания функционера УАФ.