"Я зрозумів, що Де Дзербі дуже любить грати з м'ячем. Шахтар – команда з дуже атакувальними характеристиками, і, завдяки щоденній роботі, я до неї адаптуюсь. Якщо говорити про філософію, можна провести паралелі з Аяксом, який теж дуже любить атакувальний футбол та гру з м'ячем.

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У мене буде номер 11. Під ним грав Марлос – великий гравець, який пройшов цей клуб. Я думаю, що його дриблінг кращий, ніж мій. Секрет мого дріблінгу? Думаю, що там, на полі, це якась імпровізація. Найголовніше – не бояться грати та пробувати щось нове", – наводить слова Нереса сайт телеканалів Футбол.

Нагадаємо, Шахтар підписав вінгера з Аякса цієї зими. Повідомлялось, що "гірники" виплатили 12 млн євро, але ця сума може вирости до 16 млн.

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