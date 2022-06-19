Сегодня 25-летний легионер "горняков" был замечен в аэропорту Лиссабона. Нереса сопровождал спортивный директор Бенфики Руи Педро Браз, сообщает O Jogo.

Очевидно, бразилец готовится к медосмотру и подписанию контракта с "орлами". Шахтер должен получить около 2-3 млн евро, а остальные 10 млн пойдут на списание долга "горняков" за трансфер Педринью.

Напомним, Нерес зимой перешел в Шахтер из Аякса, но не провел за донецкий клуб ни одного официального матча из-за российского вторжения в Украину. В Бенфике он заменит Эвертона, которого покупает Фламенго за 13,5 млн евро.

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