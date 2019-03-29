Нерес пообещал Леонардо летом перейти в Милан

Форвард Аякса Давид Нерес может продолжить карьеру в Серии А.

Миланский клуб заинтересован в услугах бразильского форварда амстердамцев и всерьез раздумывает над трансфером Давида Нереса, информирует UOL.

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Сообщается, что "россонери" считают, что Нерес может стать ключевой деталью в будущих построениях Дженнаро Гаттузо.

Источник отмечает, что спортивный директор Милана Леонардо находится в постоянном контакте с Давидом и даже якобы получил устное обещание от Нереса, что тот присоединится к миланского клубу летом.

Боруссия Д и Рома также внимательно наблюдают за ситуацией вокруг нападающего Аякса.

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