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Международный кубок чемпионов встреча гигантов из Мадрида, Дерби Италии и противостояние Милана и МЮ – календарь матчей

18:52 14 Читати українською
Международный кубок чемпионов встреча гигантов из Мадрида, Дерби Италии и противостояние Милана и МЮ – календарь матчей
Реал и Атлетико сыграют на МКЧ

В этом году в США, Китае и Европе состоится традиционный Международный кубок чемпионов.

Стало известно расписание матчей Международного кубка чемпионов. Чемпионат состоится в США и Китае летом.

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В США сыграют Арсенал (Англия), Бавария (Германия), Рома (Италия), Бенфика (Португалия), Чивас (Мексика), Атлетико (Испания) и Милан (Италия). В Китае состоятся матчи с участием Манчестер Юнайтед (Англия), Интера (Италия), Тоттенхэма (Англия) и Ювентуса (Италия).

Кроме этого, две игры пройдут в Европе. Тоттенхэм и Интер 4 августа сыграют на новом стадионе "шпор", а Атлетико и Ювентус 10 августа сыграют в Стокгольме.

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